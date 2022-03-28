Азаренко, снявшаяся по ходу матча в Майами: «Мне не стоило выходить на корт. Последние несколько недель были крайне напряженными в моей личной жизни»

объяснила, почему снялась по ходу третьего круга турнира в Майами против 16-летней Линды Фрухвиртовой (6:2, 3:0).

«Мне не стоило сегодня выходить на корт. Последние несколько недель были крайне напряженными в моей личной жизни. Последний матч отнял у меня столько сил, но я хотела сыграть перед замечательной публикой, ведь она помогла мне выстоять в первом матче. Я хотела выйти и попытаться, но это была ошибка.

Я надеюсь, что сделаю перерыв и смогу вернуться. Я прошу прощения у болельщиков за произошедшее, ведь вы так здорово меня поддерживали. Это была единственная причина, по которой я решила выйти на корт. Я всегда жду вызовов и давления соревнований, но сегодня было уже слишком. Я должна извлечь из этого урок.

Я бы хотела поздравить свою соперницу и пожелать ей удачи на этом турнире и в начале профессиональной карьеры».

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