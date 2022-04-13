Бублик не подал на матч и не доиграл встречу против Каррено-Бусты. Позавчера он говорил, что ненавидит грунт

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Александр Бублик не доиграл второй круг «Мастерса» в Монте-Карло против Пабло Каррено-Бусты. Представитель Казахстана снялся при счете 6:4, 6:7, 3:4.

Бублик не подал на матч при счете 5:4 во второй партии. Испанец сделал брейк в седьмом гейме решающего сета, и сразу после этого Бублик снялся. Он сослался на травму, но не вызвал на корт физио.

Напомним, после выхода во второй круг Бублик сказал: «Я ненавижу грунт. Это заявление, ребята: я ненавижу это покрытие».

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