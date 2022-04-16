Зверев о победе над Синнером на решающем тай-брейке: «Учитывая, как складывается этот год, для меня это очень много значит»

Александр Зверев прокомментировал победу над Янником Синнером в 1/4 турнира в Монте-Карло. Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 7:6.

В решающем сете они дважды обменялись брейками, немец не подал на матч, но затем реализовал первый же матчбол на тай-брейке.

«Учитывая, как складывается этот год, для меня это очень много значит.

В этом сезоне я проиграл слишком много напряженных матчей, поэтому очень рад одержать такую победу. По своему опыту скажу, что это должно помочь [выбраться из кризиса]».

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