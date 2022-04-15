Зверев 3-й раз подряд обыграл Синнера и вышел в 13-й полуфинал «Мастерса» в карьере

Третья ракетка мира Александр Зверев в Монте-Карло за 3 часа 7 минут обыграл Янника Синнера (5:7, 6:3, 7:6) и вышел в полуфинал.

В третьем сете немец не подал на матч при счете 5:4, но на тай-брейке реализовал первый же матчбол при 6:5.

Зверев третий раз подряд обыграл Синнера и впервые сделал это на грунте (счет в личке 3:1).

Уроженец Гамбурга впервые в сезоне и 13-й раз в карьере попал в четверку лучших на «Мастерсе».

За место в финале он сыграет со Стефаносом Циципасом или Диего Шварцманом.

Результаты Монте-Карло ATP 2022

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе