Корда нанес Алькарасу первое поражение на грунте с июля 2021-го

Себастьян Корда за 3 часа 2 минуты обыграл Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (7:6, 6:7, 6:3). Для американца это седьмая победа в восьми последних матчах на грунте.

Корда и Алькарас по ходу матча сделали 13 брейков: американец семь раз брал подачу соперника, испанец – шесть. На старте решающего сета Корда уступал 0:2.

Алькарас потерпел первое поражение на грунте с июля 2021-го, когда в Китцбюэле уступил Александру Эрлеру (5:7, 6:1, 2:6). В этом году он взял титул на грунте в Рио и обыграл Мариуса Копила в квалификации Кубка Дэвиса.

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