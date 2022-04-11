Алькарас о растущем внимании: «Я всегда буду тем же человеком и никогда не поменяюсь»

высказался о возможном четвертьфинале против в Монте-Карло.

«Я не хочу торопиться и просто сосредоточен на первом матче (против – Sports.ru).

Конечно, было бы здорово сыграть против Новака. Сыграть против № 1 в мире было бы потрясающе, но я надеюсь сначала хорошо провести первые матчи, чтобы встретиться с ним в четвертьфинале».

О помощи команды

«Они очень меня поддерживают. Без них я бы не смог оказаться здесь, выиграть первый «Мастерс». Они меня очень поддерживают, очень стараются и, конечно, общаются со мной каждый день, указывают на ошибки, говорят, что я должен улучшить, что у меня не получается. Это очень помогает».

Об растущем внимании внимании болельщиков и общении с ними

«Конечно, я всегда буду тем же человеком и никогда не поменяюсь. Я спокойно делаю селфи, раздаю автографы и все такое. Я всегда буду прежним».

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