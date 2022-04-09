Тренер Алькараса: «Мы понимаем, что грунтовый сезон для нас может сложиться хорошо, но нужно быть осторожными»

Хуан Карлос Ферреро поделился ожиданиями от выступления Карлоса Алькараса в Монте-Карло.

«Дни отдыха освежат не только ноги Карлоса, но и голову. Многочисленные прогнозы давят на него морально. Мы понимаем, что грунтовый сезон для нас может сложиться хорошо, но нужно быть осторожными. Мы должны продолжать упорно работать, не быть самоуверенными и играть в хороший теннис. Еще очень важно каждую неделю быть в хорошей форме.

Карлос уже выполнил первую цель на сезон, так что нужно успокоиться и работать с тем же усердием. Он взял титул в Рио, хорошо сыграл в Индиан-Уэллс и Майами – это отличные результаты, мы очень довольны.

Впереди снова «Мастерс», где с самого начала нужно показывать хорошую игру. Главное перестроиться на другое покрытие и внести некоторые коррективы в его игру. Думаю, желание Карлоса компенсирует все трудности. Он стартует во вторник, так что у нас будет время подготовиться к турниру».

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