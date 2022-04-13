Джокович о раннем вылете с «Мастерса» в Монте-Карло: «Мне нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к грунту. Исторически так было всегда»

Новак Джокович ответил, что бы сделал по-другому, если бы мог начать сезон сначала. Вчера он проиграл Алехандро Давидовичу-Фокина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (3:6, 7:6, 1:6).

«Я не думаю о каких-то «А что, если?» Что есть, то есть. Конечно, обидно проигрывать и так чувствовать себя на корте.

Но опять же, я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я продолжу работать и, надеюсь, наберу форму к «Ролан Гаррос». Это главная цель на эту часть сезона.

Когда мы говорили с вами несколько дней назад, я уже и тогда понимал, что мне потребуется некоторое время, чтобы действительно адаптироваться к покрытию. Исторически так было всегда. Я никогда не играл очень хорошо на первых турнирах грунтового сезона.

Но это нормально. Пока имею, что имею. Я должен смириться с этим поражением и работать дальше».

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