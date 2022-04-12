Давидович-Фокина в матче с Джоковичем одержал вторую победу над игроком топ-10

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло обыграл первую ракетку мира – 6:3, 6:7, 6:1.

Давидович-Фокина провел 14-й матч против соперников из топ-10 и одержал вторую победу. Первая была тоже в Монте-Карло – в прошлом году против Маттео Берреттини (10).

С Джоковичем испанец встретился третий раз и впервые взял сет.

Давидович-Фокина четвертый раз вышел в 1/8 финала «Мастерса». Дальше он проходил лишь однажды – в прошлом году в Монте-Карло играл в четвертьфинале.

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