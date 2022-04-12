Давидович-Фокина о победе над Джоковичем: «Рос на матчах Ноле, я его болельщик. Смотрю каждый его матч на каждом турнире»

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46-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над №1 Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 6:3, 6:7, 6:1.

«Для меня это особенная победа, потому что я рос на матчах Ноле, я его болельщик. Я смотрю каждый его матч на каждом турнире. И тут я обыграл №1 на полном стадионе – очень рад.

Я хорошо начал, потому что знал, что Ноле не очень много играл. И нужно было сосредоточиться на каждом розыгрыше, потому что у меня с самого начала были шансы. Я это и сделал.

Когда он выиграл второй сет, мне было психологически тяжело, но сейчас я много работаю над сосредоточенностью. Не имеет значения, проиграл я второй сет или первый сет. Я должен быть готов к войне».

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