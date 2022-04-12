Клейстерс третий раз завершила карьеру

Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс сообщила, что не планирует возвращаться в тур.

«Я решила больше не играть официальные турниры. Мне не терпится увидеть, какие меня ждут новые приключения», – написала 38-летняя бельгийка.

Клейстерс вернулась в тур в феврале 2020 года, но после этого провела всего пять турниров и не выиграла ни одного матча. Последним турниром бельгийки стал Индиан-Уэллс в октябре 2021-го.

Первый раз из тура она ушла в мае 2007-го, но вернулась в августе 2009-го. А потом снова ушла в сентябре 2012-го.

На счету Клейстерс четыре победы на турнирах «Большого шлема» – US Open-2005, 2009 и 2010, а также Australian Open-2011.

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