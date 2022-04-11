Изнер – Опелке после финала в Хьюстоне: «Поздравляю, приятель! Ты все время меня побеждаешь, ненавижу тебя за это»

с юмором поздравил с победой на турнире в Хьюстоне. Опелка обыграл Изнера в финале со счетом 6:3, 7:6 и повел в личных встречах 5:1.

«Рейлли, поздравляю, приятель! Мы играли несколько раз, и ты все время меня побеждаешь. Ненавижу тебя за это, но было очень круто сыграть с тобой в финале (улыбается). Думаю, это уникально.

Конечно, мы с Рейлли во многом похожи, но я намного старше, а у него впереди еще много лет в туре, так что сыграть с тобой в финале для меня особенное событие.

Я думаю, мы оба сильные соперники, но за пределами корта мы хорошие друзья, так что еще раз поздравляю, Рейлли», – сказал Изнер на церемонии награждения.

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