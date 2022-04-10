Опелка о том, что впервые вышел в финал на грунте: «Долго разминаюсь, чтобы лучше и уютнее чувствовать себя на этой штуке»

прокомментировал то, что в Хьюстоне впервые вышел в финал на грунте. За титул он сыграет с .

«Я прибавляю с каждым матчем. Намного комфортнее чувствую себя в движении, скольжении и так далее.

Перед каждым матчем я очень долго разминаюсь, чтобы лучше и уютнее чувствовать себя на этой штуке [грунте]. Для меня это не естественно, как, например, для . Он может год не играть, приехать на грунт и сразу чувствовать себя как дома. У меня все иначе».

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