Опелка о том, что впервые вышел в финал на грунте: «Долго разминаюсь, чтобы лучше и уютнее чувствовать себя на этой штуке»

Рейлли Опелка прокомментировал то, что в Хьюстоне впервые вышел в финал на грунте. За титул он сыграет с Джоном Изнером.
«Я прибавляю с каждым матчем. Намного комфортнее чувствую себя в движении, скольжении и так далее.
Перед каждым матчем я очень долго разминаюсь, чтобы лучше и уютнее чувствовать себя на этой штуке [грунте]. Для меня это не естественно, как, например, для Кристиана Гарина. Он может год не играть, приехать на грунт и сразу чувствовать себя как дома. У меня все иначе».
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