Джон Изнер: «Опелка – более молодая и намного более волосатая версия меня»

прокомментировал финал турнира в Хьюстоне против . Изнер уступает 1:4 в личных встречах, а из 15 проведенных ими сетов только два не закончились тай-брейком.

«Рейлли – отличный игрок. Конечно, наши матчи не могут не быть упорными. Мы оба очень хорошо подаем, так что исход всегда определяют несколько очков.

Я считаю, что он более молодая версия меня – более молодая и намного более волосатая версия меня (смеется). Мы с ним друзья. Думаю, он на меня равняется, а я стараюсь ему помогать. Но в финале я этого делать точно не буду».

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