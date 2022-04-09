Джокович и Вавринка провели выставочный матч на мини-корте в Монте-Карло

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Новак Джокович и Стэн Вавринка провели выставочный матч в преддверии «Мастерса» в Монте-Карло.

Они сыграли на мини-корте, который установили на Площади казино.

ВИДЕО

Фото: Stephane Danna/Monte-Carlo.

Джокович и Вавринка в четверг вместе потренировались на центральном корте.

Для обоих Монте-Карло станет вторым турниром в сезоне: Джокович выступил только в Дубае, а Вавринка – на «Челленджере» в Марбелье.

Серб начнет со второго круга, а швейцарец, получивший wild card, сыграет в первом с Александром Бубликом.

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