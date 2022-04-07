Кириос о победе над Полом в Хьюстоне: «Наверное, это один из лучших матчей на грунте в моей карьере»

прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Хьюстоне. Он за 70 минут обыграл (6:4, 6:2).

«Он очень хороший игрок. Он молод и уже показал, на что способен и кого может победить. Сегодня мне нужно было быть собранным, и я знал, что должен хорошо подавать. Наверное, это один из лучших матчей на грунте в моей карьере, так что я очень доволен тем, как сегодня вышел на корт и просто упорно работал.

Я очень хорошо подаю, поэтому старался следовать хорошей привычке».

Австралиец играет на грунте впервые с 2019 года. Теперь он поборется с лаки-лузером Майклом Ммо.

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