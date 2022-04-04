Кириос собирается сыграть на «Ролан Гаррос»-2023: «Моя девушка хочет увидеть Париж»

в следующем сезоне планирует выступить на .

«В следующем году я собираюсь в Париж. Сейчас я объявляю, что поеду на «Ролан Гаррос». Я не играл там четыре года (в прошлый раз он выступал там в 2017-м – Sports.ru). Так что да, я вернусь в следующем году».

Он также ответил на вопрос, почему принял такое решение.

«Просто моя девушка хочет увидеть Париж (смеется). Ну и я заодно сыграю «Ролан Гаррос».

[В этом году] мы уже решили вернуться домой и провести время там. Такой у нас план. Я думаю, что крайне важно побыть дома, потому что следующая поездка продлится три месяца.

Я думаю, что время, проведенное дома, очень ценно, особенно когда ты из Австралии. Ты очень быстро начинаешь скучать по дому. Мы оба привязаны к семье, поэтому стараемся продолжать тесно общаться».