Кириос потребовал не фиксировать ему зашаг на подаче, потому что она у него одна из лучших в туре

Ник Кириос во время матча первого круга в Хьюстоне остался недоволен решениями судьи.

«Ты не имеешь права фиксировать зашаг, потому что я занимаюсь этим дерьмом уже девять лет, и у меня одна из лучших подач в туре».

Также он сказал, что устал от предвзятого судейства.

«Я соблюдаю обязательства перед туром и каждую неделю получаю штрафы или предупреждения ни за что».

В итоге Кириос победил Маккензи Макдональда 4:6, 6:3, 6:4. Он одержал первую грунтовую победу с 2019-го.

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