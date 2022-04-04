Тренер Алькараса после победы в Майами: «Карлос должен тренироваться и сохранять концентрацию, несмотря на повышенное внимание людей»

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро высказался о высоких ожиданиях людей от чемпиона «Мастерса» в Майами.

«Пусть развивается. Сейчас трудно назвать наши цели, сказать, что будет дальше и чего он может достичь. Пусть играет. Я думаю, он способен провести отличный год, даже можно надеяться, что следующий шаг – вторая неделя «Больших шлемов».

Но, конечно, он должен тренироваться и сохранять концентрацию, потому что сейчас очень легко ее потерять, к нему будет повышенное внимание людей. Так что команда создаст пузырь и позволит ему спокойно провести эти дни дома, а потом он вернется, будет, как обычно, работать, поедет в Монте-Карло и постарается, как всегда, выложиться по максимуму, ведь другого пути нет.

Я помню, как он тренировался с игроками, стоявшими выше него в рейтинге. Ему было лет 16-17 лет, и он мог адаптировать игру к их уровню. Значит, в нем есть нечто особенное, и он продолжит ежедневно работать. Так что потенциал был виден, а я только помог его развить, проявить и направить в нужное русло.

Так что я совсем не удивлен, но, конечно, это произошло очень, очень быстро, добиться такого нелегко».

Также он рассказал, какие советы дает Алькарасу.

«Мы обсуждаем, как он должен выходить на корт, тренироваться, вести себя в разных ситуациях, естественно, быть зрелым, стараться верить в себя и осознавать победы, поражения. Никакой драмы, только положительные эмоции. Так что нужно быть обычным парнем.

Конечно, он играет на хорошем уровне, и я думаю, [он выиграет много таких турниров]. Нужно только психологически подготовить его ко всей шумихе, которая его ждет».

Алькарас в 18 лет – уже топище. Взял один из главных турниров и играет почти без слабостей