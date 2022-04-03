Патрик Муратоглу: «Алькарас – современная версия Надаля. Понимаю, почему их сравнивают»

Патрик Муратоглу высказался о сходстве Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля. Сегодня 18-летний Алькарас проведет свой первый финал «Мастерса» в карьере.

«Я понимаю, почему его сравнивают с Надалем. Во-первых, они оба испанцы, во-вторых, оба – физически одаренные игроки, в-третьих, они невероятно умны. Это уже немало. Думаю, у них схожий игровой стиль.

Но я говорю о Рафе сейчас, а не о Рафе в возрасте Карлоса. Тогда Надаль играл совершенно по-другому: принимал мячи далеко за задней линией, строил длинные розыгрыши. Сейчас Надаль более агрессивен, поэтому я бы сказал, что Алькарас – его современная версия.

При этом есть и отличия. Рафа – левша, Карлос – правша, это имеет большое значение. Техника Надаля уникальна, а у Карлоса, я бы сказал, она более классическая. Когда наблюдаешь за их игрой, не складывается ощущение, что они одинаковые, но с точки зрения деталей и стиля сходство, конечно, есть».

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