Наоми Осака: «Сейчас моя главная цель – быть сеяной на «Ролан Гаррос». А к концу года хочу войти в топ-10»

Наоми Осака рассказала, какие рейтинговые цели ставит перед собой на этот сезон. Благодаря выходу в финал турнира в Майами она поднимется с 77-й строчки на 36-ю.

«Сейчас моя главная цель – быть сеяной на «Ролан Гаррос». А в следующем году или даже в конце этого я бы хотела войти в топ-10. А еще через год хочу снова стать первой ракеткой мира.

Оу, это громкое заявление. Давайте я скажу топ-5. Хотя нет, забудьте. Я реально хочу быть №1 и ставлю перед собой такую цель.

Бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис однажды сказала, что охотником быть легче, чем добычей.

Мне нравится гнаться за чем-то, мне не хватало этого чувства и желания стремиться к лучшему. Для меня было важно сыграть с первой ракеткой мира – чтобы понимать, смогу ли я достичь этого уровня».

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