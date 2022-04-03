Швентек о серии из трех подряд титулов: «Мне кажется, нужно отпраздновать, потому что я не знаю, как долго это продлится»

Ига Швентек прокомментировала победу над Наоми Осакой в финале турнира в Майами (6:4, 6:0). Полька выиграла третий титул, 17-й матч и 20-й сет подряд.

«Я очень довольна и горжусь собой. Мне кажется, нужно отпраздновать, потому что я не знаю, как долго продлится эта победная серия.

Я чувствую себя в привилегированном положении из-за того, что могу находиться среди топов, о таком я даже не могла мечтать еще пару лет назад. Я знала, что играть два турнира подряд будет тяжело, что лучше просто воспринимать каждый новый матч по отдельности и двигаться шаг за шагом.

Я узнала много нового о себе – например, то, что я могу продолжать идти вперед и при этом для победы не нужно выигрывать 100% очков в каждом матче. Сейчас я могу больше доверять себе. Эта победная серия помогла мне почувствовать себя увереннее и подняться в рейтинге».

Швентек – новый доминатор: оформила историческую серию крупных побед и станет №1 в мире

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