Швентек – единственная теннисистка, выигравшая три первых турнира WTA 1000 в сезоне

обыграла в финале турнира в Майами (6:4, 6:0).

20-летняя Швентек, которая в понедельник станет №1 рейтинга, выиграла 17 матчей и 20 сетов подряд.

Для Швентек это третий подряд титул на турнирах WTA 1000 (до этого она победила в Дохе и Индиан-Уэллс).

Она стала единственной теннисисткой, выигравшей три первых турнира WTA 1000 в сезоне, а также четвертой и самой молодой, выигравшей в один год Индиан-Уэллс и Майами. До нее это делали Виктория Азаренко (2016), Ким Клейстерс (2005) и Штеффи Граф (1996, 1994).

В целом полька взяла шестой титул в карьере.

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