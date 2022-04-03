Швентек снялась с турнира в Чарлстоне

снялась с турнира 500 в Чарлстоне, который пройдет на следующей неделе.

«Мне очень жаль сниматься, но после марафона из трех турниров, где я сыграла в финалах, у меня безобидная травма руки, поэтому мне нужно отдохнуть», – объяснила Швентек.

В этом сезоне Швентек провела пять турниров: в Аделаиде и на дошла до полуфинала, а в Дохе, Индиан-Уэллс и Майами взяла титулы. На данный момент она выиграла 17 матчей подряд.

С понедельника она станет первой ракеткой мира.

Швентек – новый доминатор: оформила историческую серию крупных побед и станет №1 в мире

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