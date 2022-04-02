Швентек не отдала ни сета в шести выигранных финалах WTA. В трех из них она повесила соперницам баранки

Ига Швентек стала чемпионкой турнира в Майами и выиграла шестой титул WTA в карьере.
В профессиональном теннисе (на уровне WTA и ITF) полька выиграла 12 из 13 финалов. Единственное поражение – дебютный финал WTA в Лугано в 2019-м против Полоны Герцог (3:6, 6:3, 3:6).
За шесть выигранных финалов WTA Швентек не отдала ни сета и ни разу не проиграла больше пяти геймов за матч.
За шесть выигранных финалов ITF она отдала один сет – Мартине Ди Джузеппе в Бергамо-2017.
Кроме того, Швентек вешала сопернице хотя бы одну баранку в трех финалах WTA:
- Майами – 6:4, 6:0 против Наоми Осаки;
- Доха – 6:2, 6:0 против Анетт Контавейт;
- Рим-2021 – 6:0, 6:0 против Каролины Плишковой.
Еще одна была на уровне ITF: Пелхэм-2018 – 6:2, 6:0 против Александры Киик.