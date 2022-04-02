Швентек не отдала ни сета в шести выигранных финалах WTA. В трех из них она повесила соперницам баранки

стала чемпионкой турнира в Майами и выиграла шестой титул WTA в карьере.

В профессиональном теннисе (на уровне WTA и ITF) полька выиграла 12 из 13 финалов. Единственное поражение – дебютный финал WTA в Лугано в 2019-м против (3:6, 6:3, 3:6).

За шесть выигранных финалов WTA Швентек не отдала ни сета и ни разу не проиграла больше пяти геймов за матч.

За шесть выигранных финалов ITF она отдала один сет – Мартине Ди Джузеппе в Бергамо-2017.

Кроме того, Швентек вешала сопернице хотя бы одну баранку в трех финалах WTA:

Майами – 6:4, 6:0 против ;

Доха – 6:2, 6:0 против ;

Рим-2021 – 6:0, 6:0 против .

Еще одна была на уровне ITF: Пелхэм-2018 – 6:2, 6:0 против .

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