Рууд о том, что известен меньше других некстгенов: «У меня пока не получается удачно выступить на ТБШ. К этим турнирам приковано больше всего внимания»

прокомментировал, что он не так известен, как другие игроки молодого поколения: , и .

– Вам 23 года, примерно столько же, сколько Стефаносу, Саше и Даниилу, к которым в последние годы приковано столько внимания. Как вы считаете, должны ли люди говорить и о вас, учитывая ваши достижения, как об одном из предполагаемых лидеров тура следующих пяти-семи лет?

– Те трое парней, которых вы упомянули, добились лучших результатов, чем я. Я могу честно сказать и признать, что они явно достигли большего. Достаточно посмотреть на факты.

Но мне уже удалось победить двоих из них, а с Даниилом я играл пару раз. В тех матчах он был слишком силен.

Но за этими игроками мы будем наблюдать, надеюсь, еще 10-15 лет, и, надеюсь, я сам смогу стать частью этой группы. Говорят обо мне люди или нет, не имеет значения.

Думаю, это может быть связано с тем, что я все-таки из маленькой страны. Норвегия не самая теннисная страна. Возможно, если бы я добился еще больших результатов, это бы немного изменилось.

Еще у меня пока не получается удачно выступить на «Больших шлемах». Возможно, это еще одна причина, потому что к этим турнирам приковано больше всего внимания. Надеюсь, я смогу добиться хороших результатов на «Больших шлемах» и больше людей узнают о теннисисте из Норвегии.

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