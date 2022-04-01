Швентек вышла в финал на третьем турнире подряд

Вторая ракетка мира вышла в финал турнира в Майами, обыграв Джессику Пегулу – 6:2, 7:5.

20-летняя Швентек, которая в понедельник станет №1 рейтинга, выиграла 16 матчей и 18 сетов подряд. Она вышла в финал на третьем турнире 1000 подряд (до этого победила в Дохе и Индиан-Уэллс).

Всего полька вышла в седьмой финал уровня WTA и поборется за шестой титул.

Швентек стала девятой теннисисткой, по ходу одного сезона вышедшей в финал и в Индиан-Уэллс, и в Майами. До нее это делали Моника Селеш, Штеффи Граф, , Мартина Хингис, Линдсей Дэвенпорт, Ким Клейстерс, и .

За титул полька сыграет с Наоми Осакой, которая в 2019-м выиграла их единственную встречу.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе