Швентек вышла в финал на третьем турнире подряд

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Вторая ракетка мира Ига Швентек вышла в финал турнира в Майами, обыграв Джессику Пегулу – 6:2, 7:5.

20-летняя Швентек, которая в понедельник станет №1 рейтинга, выиграла 16 матчей и 18 сетов подряд. Она вышла в финал на третьем турнире WTA 1000 подряд (до этого победила в Дохе и Индиан-Уэллс).

Всего полька вышла в седьмой финал уровня WTA и поборется за шестой титул.

Швентек стала девятой теннисисткой, по ходу одного сезона вышедшей в финал и в Индиан-Уэллс, и в Майами. До нее это делали Моника Селеш, Штеффи Граф, Серена Уильямс, Мартина Хингис, Линдсей Дэвенпорт, Ким Клейстерс, Мария Шарапова и Виктория Азаренко.

За титул полька сыграет с Наоми Осакой, которая в 2019-м выиграла их единственную встречу.

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