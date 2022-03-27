Тарпищев о победе Медведева над Марреем: «Энди уже не тот, а Даня потихоньку набирает форму»

Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над Энди Марреем в Майами. Россиянин победил 6:2, 6:4.

«Первый сет был достаточно равный, но великолепная подача Дани решила исход партии. Было видно, что Медведев полностью контролирует ход матча. Во втором сете у Маррея почти не было шансов зацепиться за очки на подаче Дани. Я был спокоен и уверен в победе Дани. Энди уже не тот, что был раньше, а Даня был превосходен.

Медведев потихоньку набирает форму. У него есть шансы выиграть этот «Мастерс». Главное, экономить свои силы. До матча с Алькарасом или Циципасом нужно провести минимум времени на корте. Нельзя повторять ошибку Рублева. Всегда нужно правильно рассчитывать свои силы на весь турнир», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

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