Маррей о поражении от Медведева: «Сейчас мой уровень тенниса не позволяет побеждать в таких матчах. Я не справился ни с подачей, ни с приемом»

Энди Маррей прокомментировал поражение от Даниила Медведева во втором круге в Майами. Британец уступил 4:6, 2:6.

«Очевидно, сейчас мой уровень тенниса не позволяет побеждать в таких матчах. Сегодня было несколько хороших моментов, но я не справился ни с подачей, ни с приемом, а это две ключевые вещи в теннисе».

Также он рассказал, чего ждет от работы с Иваном Лендлом.

«Думаю, он внесет ясность в отношении того, как правильно играть и тренироваться.

Я чувствую, что неправильно тренировался последние полтора года, и это трудно исправить за несколько недель. Так я пришел к тому, что нужно пропустить грунтовый сезон, чтобы уделить больше времени тренировкам.

Надеюсь, я поменяю кое-что в своей игре и стану более конкурентоспособным в матчах с топ-игроками».

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