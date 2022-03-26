Медведев о победе над Марреем: «Первый матч на турнире всегда непростой. Рад, что удалось обойтись без брейк-пойнтов на моей подаче»

прокомментировал победу над во втором круге «Мастерса» в Майами.

«Думаю, это был отличный матч. Первый матч всегда непростой. Даже если месяц-два тренироваться на тех же кортах, матч на турнире всегда отличается. Поэтому я рад, что удалось обойтись без брейк-пойнтов на моей подаче. Мне кажется, мне есть что улучшить, но это был отличный матч против потрясающего игрока, и я рад, что удалось пройти дальше.

В дни, когда ты хорошо подаешь, у соперника нет такой свободы на приеме, это помогает. Во втором сете счет был легче. В начале матча было намного сложнее, но когда соперник знает, что ты, вероятно, сделаешь несколько эйсов и ему будет нелегко принять, это давит на него на его подаче, и зачастую именно так происходит в равных матчах.

Я старался воспользоваться каждой возможностью, атаковать. И было много моментов, когда я был доволен своей игрой».

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