Маррей о Медведеве: «У него странная техника, он очень нестандартный, а мне нравятся люди, играющие не по учебнику»

назвал молодых игроков, матчи которых ему нравится смотреть.

«Мне нравится смотреть Циципаса, у него отличная игра. Еще мне нравится Алькарас. Он еще молод, но внесет большой вклад в теннис. Он топ-игрок.

Музетти на грунте – его игра мне тоже очень понравилась. Так что я не могу назвать кого-то одного.

И он не молодой игрок, но мне очень нравится смотреть . У него совсем другой стиль по сравнению со многими игроками.

Он очень нестандартный, а мне нравятся люди, играющие не по учебнику. Многие тренеры в Великобритании очень увлечены идеальной техникой и ударами, но у него этого нет. У него странная техника, кажется, что он не должен играть так хорошо, как играет. Но он невероятно умен на корте, очень хорошо двигается и знает, как и куда пробить».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе