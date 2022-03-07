Маррей о Медведеве: «У него странная техника, он очень нестандартный, а мне нравятся люди, играющие не по учебнику»

Теги Энди Маррей ATP Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Теннис

Энди Маррей назвал молодых игроков, матчи которых ему нравится смотреть.

«Мне нравится смотреть Циципаса, у него отличная игра. Еще мне нравится Алькарас. Он еще молод, но внесет большой вклад в теннис. Он топ-игрок.

Музетти на грунте – его игра мне тоже очень понравилась. Так что я не могу назвать кого-то одного.

И он не молодой игрок, но мне очень нравится смотреть Медведева. У него совсем другой стиль по сравнению со многими игроками.

Он очень нестандартный, а мне нравятся люди, играющие не по учебнику. Многие тренеры в Великобритании очень увлечены идеальной техникой и ударами, но у него этого нет. У него странная техника, кажется, что он не должен играть так хорошо, как играет. Но он невероятно умен на корте, очень хорошо двигается и знает, как и куда пробить».

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