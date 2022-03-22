Муратоглу о призывах строже наказать Зверева: «Мне не нравится, когда все набрасываются на человека»

Тренер Патрик Муратоглу прокомментировал призывы строго наказать Александра Зверева за поведение в Акапулько.

«Я понимаю, что он зашел слишком далеко. Даже когда срываешься, нужно оставаться в определенных рамках. И я думаю, что в теннисе, где все должны быть идеальными, это повредит его имиджу в краткосрочной перспективе. В долгосрочной все забудут.

обязана накладывать те санкции, которые считает нужными. Но мне не нравится, когда все набрасываются на человека. По-моему, это слишком. Я понимаю, что в нашем спорте люди должны быть идеальными, и я не удивлен, что все ждали серьезного наказания. Но, например, если бы такие наказания ввели в футболе, 90% игроков уже бы не играли.

Он покричал, ударил по вышке – это неправильно, это ошибка. Но мы учимся на ошибках».

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