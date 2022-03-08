Зверева условно дисквалифицировали на 8 недель за поведение в Акапулько

провела расследование инцидента с , который в Акапулько оскорбил судью и несколько раз ударил ракеткой по вышке.

По итогам Звереву назначили восемь недель дисквалификации и дополнительный штраф – 25 тысяч долларов (ранее его уже оштрафовали на 40 тысяч и все призовые из Акапулько). При этом и дисквалификация и штраф – условные. Они вступят в силу, только если он до 22 февраля 2023 года совершит новые подобные нарушения.

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира

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