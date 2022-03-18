Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл – 7:6, 5:7, 6:4.

Надаль одержал 19-ю победу подряд. В этом сезоне испанец пока не проигрывал.

Победа над Кириосом стала для Надаля 953-й в матчах на открытых кортах. Таким образом, он повторил рекорд тура, который принадлежит . У идущего третьим – 824 таких победы.

Кроме того, Надаль 76-й раз вышел в полуфинал «Мастерса» и обновил собственный рекорд (на втором месте Джокович с 71).

Теперь он сыграет с 18-летним .

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