Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Ника Кириоса – 7:6, 5:7, 6:4.
Надаль одержал 19-ю победу подряд. В этом сезоне испанец пока не проигрывал.
Победа над Кириосом стала для Надаля 953-й в матчах на открытых кортах. Таким образом, он повторил рекорд тура, который принадлежит Роджеру Федереру. У идущего третьим Новака Джоковича – 824 таких победы.
Кроме того, Надаль 76-й раз вышел в полуфинал «Мастерса» и обновил собственный рекорд (на втором месте Джокович с 71).
Теперь он сыграет с 18-летним Карлосом Алькарасом.