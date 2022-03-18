Бадоса о победе над Кудерметовой: «Мы с ней уже три раза играли, и я всегда допускала одни и те же ошибки. Не хотела повторить их и четвертый раз»

Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллс Паула Бадоса прокомментировала победу над . Испанка выиграла в четвертьфинале 6:3, 6:2.

«Я должна была хорошо подавать, атаковать ее вторую подачу. Мы с ней уже три раза играли, и я всегда допускала одни и те же ошибки. Не хотела повторить их и четвертый раз.

Я стремилась доминировать с форхенда, не давать ей открывать корт. Сначала мощно пробивала в середину, и это создавало возможность ее подвигать. А когда она двигала меня, было важно заставлять ее наносить еще один удар.

Вообще я всегда стремлюсь в начале матча показать соперницам, что для победы придется играть три часа – и играть очень хорошо. Конечно, я хочу играть агрессивно, находить нужный баланс агрессии. Я хорошо двигаюсь. При этом я высокая, крупная. Может быть, я двигаюсь не так хорошо, как некоторые другие теннисистки, но я прибавила в этом плане».

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