Швентек дебютирует в топ-3 по итогам турнира в Индиан-Уэллс. Она лидер сезона по победам

обыграла в четвертьфинале в Индиан-Уэллс (6:1, 6:0).

Она девятый раз в карьере отдала в матче один гейм или меньше.

Швентек выиграла девятый матч подряд и стала лидером сезона по победам (18:3)

20-летняя полька – самая молодая полуфиналистка Индиан-Уэллс после в 2019-м. Также она самая молодая теннисистка с серией из девяти или более побед на харде после Андрееску в 2019-м (Торонто, US Open, Пекин).

Швентек первой в этом году вышла в четыре полуфинала (Аделаида, Australian Open, Доха).

Она обеспечила себе дебют в топ-3 и станет третьей:

если проиграет в полуфинале, а титул выиграет или ;

если проиграет в финале Саккари.

Если ни Саккари, ни Бадоса не выиграют титул, Швентек станет второй, независимо от своего результата.

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