Швентек дебютирует в топ-3 по итогам турнира в Индиан-Уэллс. Она лидер сезона по победам

Ига Швентек обыграла Мэдисон Киз в четвертьфинале в Индиан-Уэллс (6:1, 6:0).
Она девятый раз в карьере отдала в матче один гейм или меньше.
Швентек выиграла девятый матч подряд и стала лидером сезона по победам (18:3)
20-летняя полька – самая молодая полуфиналистка Индиан-Уэллс после Бьянки Андрееску в 2019-м. Также она самая молодая теннисистка с серией из девяти или более побед на харде после Андрееску в 2019-м (Торонто, US Open, Пекин).
Швентек первой в этом году вышла в четыре полуфинала (Аделаида, Australian Open, Доха).
Она обеспечила себе дебют в топ-3 и станет третьей:
- если проиграет в полуфинале, а титул выиграет Мария Саккари или Паула Бадоса;
- если проиграет в финале Саккари.
Если ни Саккари, ни Бадоса не выиграют титул, Швентек станет второй, независимо от своего результата.