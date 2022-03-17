Швентек дебютирует в топ-3 по итогам турнира в Индиан-Уэллс. Она лидер сезона по победам

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Ига Швентек обыграла Мэдисон Киз в четвертьфинале в Индиан-Уэллс (6:1, 6:0).

Она девятый раз в карьере отдала в матче один гейм или меньше.

Швентек выиграла девятый матч подряд и стала лидером сезона по победам (18:3)

20-летняя полька – самая молодая полуфиналистка Индиан-Уэллс после Бьянки Андрееску в 2019-м. Также она самая молодая теннисистка с серией из девяти или более побед на харде после Андрееску в 2019-м (Торонто, US Open, Пекин).

Швентек первой в этом году вышла в четыре полуфинала (Аделаида, Australian Open, Доха).

Она обеспечила себе дебют в топ-3 и станет третьей:

Если ни Саккари, ни Бадоса не выиграют титул, Швентек станет второй, независимо от своего результата. 

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