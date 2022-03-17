Фриц о новых правилах решающего тай-брейка на ТБШ: «Я буду скучать по этим безумным битвам. Но, наверное, это хорошо для болельщиков и для игроков»

высказался о новых правилах решающего тай-брейка, введенных на «Больших шлемах». Вчера стало известно, что с этого сезона на всех четырех турнирах при счете 6:6 в решающем сете будут играть тай-брейк до 10 очков.

«Наверное, болельщикам интереснее такой тай-брейк. Но я буду немного скучать по людям, играющим 20:20 или 14:14 в пятом. Это настоящая битва. Для играющих это отстой, потому что после такого у тебя уже нет никаких сил на следующий матч. Но это традиция, и я буду скучать по этим безумным битвам.

Но, наверное, это хорошо для болельщиков и для игроков, если они хотят подальше пройти на турнира. Думаю, если я в будущем окажусь в подобной ситуации, то буду очень рад, что сейчас есть такое правило».

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