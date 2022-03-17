Надаль о новых правилах решающего тай-брейка на ТБШ: «Мне кажется, на «Ролан Гаррос» мало что изменится. Больше всего это скажется на «Уимблдоне»

высказался о новых правилах решающего тай-брейка, введенных на «Больших шлемах». Вчера стало известно, что с этого сезона на всех четырех турнирах при счете 6:6 в решающем сете будут играть тай-брейк до 10 очков.

«Если честно, мне все равно. У меня нет четкого мнения, я не за и не против. Принято такое решение. Доволен я или нет? Мне все равно.

Если честно, не думаю, что ситуация сильно изменится. Я прочитал, что везде правила будут одинаковые. В каком-то смысле это хорошо. Не думаю, что это сильно повлияет на «Ролан Гаррос». На мой взгляд, больше всего это скажется на «Уимблдоне».

Иногда трудно сделать брейк, поэтому матчи затягиваются. Но, мне кажется, на «Ролан Гаррос» мало что изменится. Да, там иногда играют пару лишних геймов, но на обычно не бывает счета 22:20. На такое могло бы случиться».

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