Швентек о победе над Кербер: «Горжусь собой, что смогла переиграть такую умную соперницу»

Ига Швентек прокомментировала победу над Анжелик Кербер в четвертом круге в Индиан-Уэллс. Полька победила со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

«Думаю, Энджи играла совсем не так, как на наших тренировках, я ожидала нечто другого. Конечно, она хотела, чтобы я отвлекалась и не понимала, что происходит. Но на тренировках она не играла так высоко.

Думаю, она хотела использовать свой опыт и перехитрить меня. Но для меня это тоже опыт. Такому не научишься у большинства игроков, потому что немногие из них так давно находятся в туре.

Горжусь собой, что смогла переиграть такую умную соперницу».

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