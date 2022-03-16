Рублев о выходе в четвертый круг в Индиан-Уэллс: «Теперь нет никакого давления – я уже сыграл здесь лучше, чем когда-либо»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу в третьем круге в Индиан-Уэллс.

«Играть с Фрэнсисом никогда не бывает легко, поэтому я рад, что победил и впервые вышел в четвертый круг в Индиан-Уэллс. Посмотрим, что будет дальше. Теперь нет никакого давления – я уже сыграл здесь лучше, чем когда-либо. Нужно просто расслабиться и сыграть в теннис».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Хубертом Хуркачем, которого три недели назад обыграл в полуфинале турнира в Дубае.

«После Дубая я думал, когда же мы встретимся снова? (улыбается) Но это теннис, это весело, мы не можем это контролировать. Завтра будет новый матч, и, надеюсь, он получится хорошим».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе