Корда о том, что дважды не подал на матч с Надалем: «У меня нет сожалений. Сейчас он лучший игрок в мире, один из лучших»

Себастьян Корда прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Испанец во втором круге победил 6:2, 1:6, 7:6. В третьем сете Корда вел 5:2, но дважды не подал на матч.

«У меня нет сожалений. Сейчас он лучший игрок в мире, один из лучших. В этом году он обновил личный рекорд, не проиграл ни одного матча и взял три титула на трех турнирах. Не так сильно расстраиваешься, когда так близко подбираешься к победе в матче с ним.

У Рафы 21 титул на турнирах «Большого шлема», и он, возможно, лучший в истории. Сыграть такой матч для меня большой плюс. Значит, моя игра способна нанести урон многим соперникам. Теперь они будут нервничать, волноваться. Так что положительных моментов достаточно много».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе