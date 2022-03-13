Надаль о том, как ушел с 2:5 против Корды: «Люди считают, что я всегда верю, что могу отыграться. Но это не так»

рассказал, о чем думал, когда уступал 2:5 в решающем сете против . Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс он обыграл американца 6:2, 1:6, 7:6.

«Могу сказать только одно. Люди считают, что я всегда верю, что могу отыграться. Но это не так. У меня нет этой невероятной уверенности, что я выиграю даже с 2:5. Но я постоянно думаю: «Да, это почти невозможно, но я не хочу сдаваться».

Пусть соперник сам постарается выиграть, не надо ему помогать. Нужно стремиться сделать его жизнь чуть сложнее.

В такой ситуации из 100 матчей ты проиграешь где-то 90. Но если сдашься, то проиграешь все 100. А если будешь бороться, то есть 10-процентный шанс».

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