Надаль, отыграв у Корды двойной брейк в решающем сете: «Провел один из худших матчей сезона»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» обыграл во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:2, 1:6, 7:6.

В третьем сете Надаль уступал 2:5 с двумя брейками, но Корда дважды не подал на победу. Испанец в итоге одержал 16-ю победу подряд и избежал первого поражения в сезоне.

«По-моему, я провел один из худших матчей сезона. Он играл хорошо, агрессивно, мяч было очень сложно контролировать. А я плохо подавал, с форхенда не получалось играть агрессивно.

Но иногда бывают такие матчи. Я боролся – и доволен этим», – сказал испанец в послематчевом интервью.

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