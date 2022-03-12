Руне о победе над Эмбером: «Это потрясающе. Он в этом году Медведева обыгрывал»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Юго Эмбером в первом круге турнира в Индиан-Уэллс. 18-летний датчанин победил 6:3, 6:2.

«Это потрясающе. Уго – сложный соперник, который может показывать невероятный теннис. Он в этом году обыграл Медведева – лучшего игрока в мире, так что у него определенно высокий уровень. Но в то же время он проиграл много матчей, поэтому, вероятно, потерял уверенность в себе. Я воспользовался этим обстоятельством, играл агрессивно и возвращал очень много мячей.

Я мощно начал с самого начала. Спасибо зрителям, вы были великолепны, я очень рад».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Маттео Берреттини.

«Меня ждет серьезное испытание, будет интересно посмотреть, как все сложится. Маттео – отличный игрок, один из лучших в мире прямо сейчас. Посмотрим, как я справлюсь».

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