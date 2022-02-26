Чесноков о поражении Медведева от Надаля: «Рафа играл даже лучше, чем в Австралии»

Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в полуфинале в Акапулько. Российский №1 второй раз в сезоне уступил Рафаэлю Надалю.

«Надаль играл потрясающе. Даня имел столько брейк-пойнтов, но не смог их реализовать, потому что Рафа играл хорошо, не давал шансов. Плюс очень много двойных у Медведева.

Период [восстановления] после Австралии прошел не до конца, Дане надо играть чаще, чтобы набрать форму. Но матч был отличный, достаточно посмотреть этот гейм на 3:2 во втором сете. Это был шедевр.

Надаль играл сильнее и более грамотно тактически, чем даже в Австралии в финале. Медведев начал играть в настоящий теннис после 0:1 во втором сете. Но все нормально, ничего страшного нет», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Надаль второй раз за месяц победил Медведева: переиграл качеством и тактикой, а еще спас все 11 брейк-пойнтов

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