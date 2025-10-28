  • Спортс
  • Вашеро встретится с Риндеркнешем во 2-м круге «Мастерса» в Париже. 2 недели назад они играли в финале в Шанхае
Вашеро встретится с Риндеркнешем во 2-м круге «Мастерса» в Париже. 2 недели назад они играли в финале в Шанхае

Валентин Вашеро вышел во второй круг «Мастерса» в Париже.

Он обыграл 18-ю ракетку мира Иржи Лехечку – 6:1, 6:3.

Вашеро одержал первую победу с «Мастерса» в Шанхае, где в финале обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша. Во втором круге в Париже они встретятся снова.

Кроме того, монегаск одержал четвертую победу над игроком топ-20 в карьере.

Чудо в Шанхае: элитный титул взял игрок, не попадавший даже в квал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
