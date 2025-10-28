Алькарас о плотном календаре: «У нас нет возможности хотя бы неделю посвятить полноценной подготовке. ATP должна что-то с этим сделать»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о трудном календаре.
Для испанца «Мастерс» в Париже – 16-й турнир ATP в этом сезоне.
«Очевидно, они должны что-то сделать с календарем. Количество турниров, в которых нам приходится играть, на мой взгляд, слишком велико. У нас нет времени, чтобы спокойно тренироваться и отдыхать.
В течение сезона мы играем каждую неделю, и у нас нет возможности хотя бы одну из них посвятить полноценной подготовке к турнирам», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь
Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости