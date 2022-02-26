«Я играл с №1 на его любимом покрытии». Надаль о победе над Медведевым

Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в 1/2 турнира в Акапулько. Испанец обыграл россиянина 6:3, 6:3 и вышел в третий финал подряд.

«Я играл с №1 на его любимом покрытии. Эта победа подтверждает, что после Австралии дела идут в очень положительном ключе, и для меня это много значит. Я очень рад.

Как вы знаете, у меня есть проблема с ногой, которую почти невозможно решить. Иногда у меня бывают хорошие дни, иногда плохие. Уверен, я в состоянии с этим справиться. Спустя полтора года я наконец-то могу играть без ограничений».

Надаль второй раз за месяц победил Медведева: переиграл качеством и тактикой, а еще спас все 11 брейк-пойнтов

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