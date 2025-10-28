ATP исключит из календаря около пяти турниров категорий 250 и 500 для «Мастерса» в Саудовской Аравии (Бен Ротенберг)

ATP исключит ряд турниров из календаря для «Мастерса» в Саудовской Аравии, пишет Бен Ротенберг.

По информации журналиста, чтобы освободить место для нового «Мастерса», ATP планирует убрать около пяти турниров категорий 250 и 500 из календаря в рамках программы «выкупа», финансируемой Саудовской Аравией.

Напомним, на прошлой неделе ATP официально договорилась о проведении десятого «Мастерса» с 2028 года.

Саудовская Аравия захапала еще один крупный теннисный турнир