ATP исключит из календаря около пяти турниров категорий 250 и 500 для «Мастерса» в Саудовской Аравии (Бен Ротенберг)
ATP исключит ряд турниров из календаря для «Мастерса» в Саудовской Аравии, пишет Бен Ротенберг.
По информации журналиста, чтобы освободить место для нового «Мастерса», ATP планирует убрать около пяти турниров категорий 250 и 500 из календаря в рамках программы «выкупа», финансируемой Саудовской Аравией.
Напомним, на прошлой неделе ATP официально договорилась о проведении десятого «Мастерса» с 2028 года.
Саудовская Аравия захапала еще один крупный теннисный турнир
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @BenRothenberg
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости