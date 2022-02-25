Рублев о том, что Медведев станет №1: «Я много раз ему говорил, что он творит невероятные вещи»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Роддик Новак Джокович Энди Маррей ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал то, что Даниил Медведев в понедельник станет №1. Впервые за 18 лет рейтинг ATP возглавит кто-то, кроме Большой четверки – Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея. Тогда №1 был Энди Роддик.

«Могу только его похвалить. Когда последний раз такое было, в 2004-м? Это достижение. Для него это исторический момент.

Я много раз ему говорил, что он творит невероятные вещи. Он вдохновляет многих, меня в том числе. Потому что на корте он творит невероятные вещи.

Я про его игру, его мышление, его умение выигрывать розыгрыши, которые невозможно выиграть. У него можно очень многому научиться».

Медведев – лучший теннисист мира! Да еще и самый высокий №1 в истории

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