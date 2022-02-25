Рублев о том, что Медведев станет №1: «Я много раз ему говорил, что он творит невероятные вещи»

прокомментировал то, что в понедельник станет №1. Впервые за 18 лет рейтинг ATP возглавит кто-то, кроме Большой четверки – , , и Энди Маррея. Тогда №1 был Энди Роддик.

«Могу только его похвалить. Когда последний раз такое было, в 2004-м? Это достижение. Для него это исторический момент.

Я много раз ему говорил, что он творит невероятные вещи. Он вдохновляет многих, меня в том числе. Потому что на корте он творит невероятные вещи.

Я про его игру, его мышление, его умение выигрывать розыгрыши, которые невозможно выиграть. У него можно очень многому научиться».

Медведев – лучший теннисист мира! Да еще и самый высокий №1 в истории

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